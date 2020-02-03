حصاد أخبار سوريا في 2 فبراير/ شباط: تركيا ترسل أسلحة ومسلحين إلى إدلب ، تستمر المعارك في حلب

سوريا ، 2 فبراير. يتحرك رتل للقوات التركية مع المعدات العسكرية والذخيرة إلى حدود سوريا. أصيب عدة صحفيين في محيط مدينة حلب.

تنشر وكالة الأنباء الفيدرالية فيديو من معرة النعمان المحررة من المسلحين

قام مراسل خاص لوكالة الأنباء الفيدرالية بتقييم مستوى التدمير لمدينة معرة النعمان المتضررة من الإرهابيين . حرر الجيش السوري المدينة التي تُعتبَر ثاني أكبر في محافظة إدلب من الجماعات المسلحة غير الشرعية.

ولدينا شريط فيديو تم التقاطه خلال تجول قصير عبر مدينة آمنة بالفعل: في لقطات يمكنك رؤية الأحياء السكنية المدمرة والأسواق حيث كانت الجماهير مزدحمة ذات يوم.

وفقًا لمصدر عسكري ، ستفتح وحدات من الجيش العربي السوري الطرق الرئيسية في معرة النعمان وتخرج حطام المباني المدمرة وتبدأ عملية الترميم المنتظم للبنية التحتية بعد تفكيك الالغام والعبوات الناسفة.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الدمار في المنطقة تجاوزت 80٪. من المتوقع أن تستغرق أعمال الإصلاح كثير من الوقت.

تم التخلي عن معرة النعمان من قبل كل السكان بسبب احتلال الجماعات الإرهابية: جميع المراكز الحيوية والأحياء السكنية أصبحت الآن مدمرة تمامًا . احد من أكبر المدن في محافظة إدلب قد تحولت إلى مدينة أشباح حقيقية.

تم إجلاء سكان معرة النعمان إلى مناطق أكثر أمناً قبل بداية العملية العسكرية.

الان الوحدات الهندسية التابعة للجيش السوري تفتح الطرق وتزيل العقبات التي أوجدتها الجماعات الإرهابية المسلحة وتواصل وحدة آخرى من الجيش معارك عنيفة في الشمال والشمال الغربي من المدينة بعد تحرير حنتوتين وخان السبل ومعردبة ومعرة دبسة . بالإضافة إلى ذلك ، تواصل وحدات الجيش الفردية تفتيش المناطق المحيطة بمدينة معرة النعمان بحثًا عن الأنفاق والكهوف التي استخدمها الجهاديون للمأوى.

أردوغان يرسل دبابات ومسلحين إلى إدلب

تتحدى أنقرة لروسيا بإرسال قوات كبيرة لمساعدة المتشددين في محافظة إدلب. يتم سحب الأعمدة ذات المعدات العسكرية والذخيرة إلى حدود سوريا ، في حين يقوم "المراقبون" الأتراك بتشييد التحصينات على طريق الجيش السوري.

أفادت وكالة الأناضول التركية أمس عن تحرك رتل عسكري باتجاه محافظة هاتاي حيث تقع أهمة حاجزات على الحدود مع سوريا. يتكون الرتل من 15 المعدات - عدة مدافع ذاتية الحركة وعربات مدرعة ومركبات مشاة قتالية.

جزء من القوات التركية موجود بالفعل في سوريا. يتم توزيع لقطات لمرور القافلة التركية على الشبكات الاجتماعية تتحرك فيها الدبابات ومركبات مشاة قتالية عبر المعبر الحدودي في كفر لوسين. وشوهدت أيضًا مركبات مصفحة بالقرب من مدينة الريحانية التي تعتبر نقطة عبورة للقوات التركية والمسلحين الموالي لتركيا والذين يغادرون محافظة إدلب.

هاجم مسلحون من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا ، بالأمس ، غلى القوات الحكومية في شمال محافظة حلب. تحاول العصابات صرف انتباه الجيش العربي السوري الذي تمكن من تطوير تقدم جنوب حلب وتطويق نقطة مراقبة تركية في منطقة الرشيدين 4 (من هذا الحي تم أطلاق النار ن قبل الإرهابيون بشكل متكرر على المناطق السكنية في حلب تحت إشراف الأتراك).

أعلنت المجموعات الموالية لتركيا عن بدء حملة تحت اسم "معركة العزم المتوقد". في الوقت نفسه ، شن إرهابيو هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني (المحظور في روسيا) هجومًا واسعًا على الجيش السوري في مدينة حلب. ارسل ارهابيين ثلاثة "سيارات مفخخة" خلال ساعة واحدة على المواقع السورية في حي جمعية الزهراء. ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الخسائر البشرية كبيرة على كلا الجانبين - أبلغت عن مقتل أكثر من مائة من الأفراد العسكريين والمقاتلين.

اما لم تزال "معركة العزم المتوقد" شمال حلب لفترة طويلة - تمكنت القوات الحكومية من طردهم في المساء من بلدات تل الرحال وخرابشة. لم يقدم المسلحون بمقاومة وتراجعوا إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات التركية.

وفي الوقت نفسه ، تقوم تركيا ببناء تحصينات في جميع أنحاء مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي ، والتي لا تزال هي المستوطنة الكبيرة الوحيدة تحت سيطرة الإرهابيين على طوال الطريق السريع M5. والان تستعد تركيا للدفاع عن سراقب.

تؤكد لقطات الفيديو من المدينة ان تم إنشاء "نقاط المراقبة" جديدة في جنوب المدينة وشمالها وشرقها مما يمنع حركة على الطريق السريع الاستراتيجي M5.

على ما يبدو ، تعتزم القوات التركية منع عودة سراقب إلى سيطرة القوات الحكومية - وهذا انتهاك مباشر لاتفاقيات سوتشي المبرمة بين روسيا (تمثل سوريا) وتركيا في سبتمبر 2018. وفقًا لأحكام صفقة سوتشي ، كان من المفترض أن يتحكم الجيش السوري على الطريق السريع M5 - دمشق - حماة - حلب في أوائل عام 2019 ويعتبر هذا الطريق السريع الشريان اللوجستي الرئيسي في سوريا.

الغرب يؤثر علنا على موقف الأمم المتحدة من سوريا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، ستيفان دوجاريك ، إن أنطونيو غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في شمال غرب سوريا. تم تقديم المعلومات ذات الصلة في بيان للمتحدث الرسمي.

كما يلاحظ دوجاريك ، ان الأمين العام للأمم المتحدة يعتقد أن من المهم وقف فوري الأعمال القتالية في سوريا ، والتي تشكل مصدر قلق. تعتبر الأمم المتحدة الهجمات غير المقبولة على المدنيين والبنية التحتية السلمية في هذه المنطقة.

يلفت البيان الانتباه إلى عمل الجماعات الإرهابية التي تقوم أيضًا بعمليات عسكرية في شمال شرق سوريا. ولكن بدلاً من دعوة مسلحي الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى وقف إطلاق النار ، تتحدث الأمم المتحدة فقط عن "احترام القانون الدولي" أثناء الاشتباكات.

يجب أن نتذكر أنه في شهر سبتمبر ، قرر أنتوني جوتيريس بدء تحقيق في الهجمات الجوية في شمال غرب سوريا. على الرغم من عدم وجود أي حجج أو أدلة ، تعتقد الأمم المتحدة أن السلطات السورية و وحدات القوات الجوية الروسية مذنبة بتدمير المرافق الصحية والتعليمية في إدلب. في الوقت نفسه ، لم يكن أحد سيولي اهتماما لأعمال المسلحين في هذه المنطقة ، ولا يخطط حتى لذلك ، استنادا إلى البيانات الحالية.

لكننا نتذكر أنه بعد توقيع وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع ، لم يلتزم إلا الجيش العربي السوري ببنود الاتفاقية ، ولم يرد إلا على الاستفزازات. ومع ذلك ، نظرًا لتزايد عدد الهجمات التي يشنها المسلحون ، فقد اضطرت قوات الحكومية السورية إلى استئناف عملية عسكرية في إدلب لضمان سلامة المدنيين.

تثبت التصريحات المنتظمة الصادرة عن الأمم المتحدة تمامًا أن هذا الهيكل الدولي قد تحول منذ فترة طويلة إلى وسيلة للضغط وتعزيز مصالح الدول الغربية ، وخاصة الولايات المتحدة. لذلك ، ليس من المستغرب أن الأمم المتحدة لا تهتم بأنشطة الجماعات الإرهابية في سوريا ، والتي يدعم الأمريكان الكثير منهم. ليس لواشنطن نفسها هدف لإنهاء الصراع السوري وتقوم بتصعيدة بشكل مصطنع، من خلال بعض الأمورمنها التصريحات المشابهة الصادرة عن الأمم المتحدة ، والتي أصبحت بالفعل دمية في السياسة الغربية.

اصابة صحفيين في حلب السورية

أصيب عدة صحفيين في محيط مدينة حلب السورية أثناء تغطيتهم لهجوم جيش الحكومة السورية على مواقع المسلحين. جاء ذلك يوم الأحد من قبل التلفزيون الحكومي السوري.

و جاء في البيان "أصيب العديد من الصحفيين أثناء قيامهم بتغطية تقدم الجيش الحكومي في منطقة القراصي بالقرب من حلب."

في الوقت نفسه ، لا يحدد التلفزيون السوري جنسية الضحايا وحالتهم وظروف إصابتهم. علمآ بأن هذه ليست المرة الأولى التي يصاب فيها أعضاء الصحافة في سوريا.

في 29 يناير ، أصيبت مراسلة "روسيا اليوم العربية" وفاء شبروني بجروح خطيرة في مدينة معرة النعمان السورية (محافظة إدلب).

كانت الفتاة تعد تقريرًا عن مستودعات الأسلحة التي هجرها المسلحون أثناء الانسحاب. أثناء التصوير ، انفجرت إحدى القذائف.

تم نقل الصحفية على الفور إلى مدينة خان شيخون ، وبعد ذلك نُقلت إلى مستشفى حماة ، ومن هناك إلى عيادة سان بطرسبرغ في الأكاديمية الطبية العسكرية. شكرت مارجريتا سيمونيان ، رئيسة تحرير قناة روسيا اليوم التلفزيونية، وزير الدفاع الروسي (سيرجي شويجو) على مساعدته في إنقاذ شبروني.