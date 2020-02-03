Шаповалов назвал Эстонию «фронтменом антироссийской кампании» из-за Тартуского договора

Москва, 3 февраля. Политолог Владимир Шаповалов назвал «абсолютной провокацией» заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

Кальюлайд ранее заявила, что Тартуский мирный договор «был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства». По ее словам, документ продолжает действовать и Эстонии добровольно не присоединялась к СССР.

Шаповалов, комментируя слова эстонского лидера, заявил, что подобного рода заявления создают серьезные проблемы для отношений Москвы и Таллина.

«Это абсолютная провокация… Подобного рода исторические отсылки к документам, которые давно прекратили существование, не имеют никакого смысла», — сказал в эфире радио Sputnik политолог, отметив, что с таким же успехом Москва могла бы апеллировать к договору между Швецией и Российской империей 1721 года.

По мнению эксперта, при желании Таллин, который связывает с Москвой тысячелетняя история, могла выстроить совсем другие отношения с соседом. Вместо развития и получения прибыли «Эстония взяла моду выступать в качестве фронтмена антироссийской кампании», указал Шаповалов. По его словам, от таких отношений с Россией для жителей Эстонии нет никакой пользы.

Ранее официальный представитель МИЛД России Мария Захарова заявила, что заявления в духе «договор действует», «мы должны требовать репараций» говорят о том, что «у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим». По ее мнению, это кризис развития, указало «Утро.ру».