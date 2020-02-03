Глава Кабмина России подписал план по борьбе с распространением коронавируса

Москва, 3 февраля. Председатель Кабмина России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

По словам премьер-министра, в России есть все необходимые лекарства и средства защиты для борьбы с коронавирусом. Мишустин заверил, что ситуация находится под контролем.

Накануне РФ полностью приостановила движение пассажирских поездов из Китая. На такой шаг пошли РЖД из-за ситуации со вспышкой коронавируса.

Напомним, в конце декабря китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового вида коронавируса в городе Ухань. Заболевание быстро распространилось в другие провинции и даже за пределы страны. По последним сведениям, новым типом коронавируса — 2019-nCoV — заразились более 17 тысяч человек, более 360 скончались. По причине вспышки заболевания Россия начала эвакуацию своих граждан из КНР при помощи пяти самолетов Воздушно-космических сил. На борту каждого из них будут присутствовать военные врачи и специалисты в области вирусологии. Самолеты оборудованы всеми необходимыми средствами диагностики и персональной защиты.