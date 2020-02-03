Военные США готовятся лететь в Ливию для переговоров с ПНС

Триполи, 3 февраля. Власти США намерены направить в Триполи делегацию военных для переговоров с руководством так называемого Правительства национального согласия (ПНС). О готовящейся встрече сообщили ливийские СМИ.

По полученным данным, американские военные проведут переговоры с лидерами ПНС, а также с его главой Файезом Сарраджем.

В настоящее время в активной фазе идет подготовка к созданию военной комиссии, которая будет работать в формате «5+5» — это означает, что в ее состав войдут пять представителей Ливийской национальной армии (ЛНА) и пять членов ПНС.

В 2011 году в Ливии разгорелся масштабный кризис, переросший в вооруженный конфликт. Причиной его стало убийство лидера страны Муаммара Каддафи, который был ликвидирован в ходе военной операции США. Международное сообщество не раз пыталось урегулировать ситуацию в североафриканской стране, однако каждый раз эти попытки ни к чему не приводили. Поворотным моментом в судьбе ливийского народа стали переговоры в Москве, участие в которых принимали ЛНА, ПНС, а также члены Палаты представителей, единственного легитимного органа власти страны. Сейчас в Ливии сохраняется режим прекращения огня, для его поддержки создается военная комиссия «5+5».

Несмотря на эти усилия, ливийский мир все еще находится на хрупкой грани — Турция напрямую оказывает военную помощь ПНС, снабжая его оружием и военной техникой, а также вербуя сирийских террористов, в дальнейшем направляя их в Триполи. Турецкая интервенция и увеличение численности боевиков в Ливии приводит к росту напряженности в стране.

США понимают, что их влияние на Ближнем Востоке постепенно сходит на нет, поэтому сейчас Вашингтон взял курс на участие в переговорах по Ливии.