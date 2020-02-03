Арабские страны и «сделка века». Колонка Татьяны Шмелевой

Президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признает легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Еврейское государство, согласно документу, должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооруженных выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Кто выступил против плана Трампа?

Реакция самих конфликтующих сторон на документ оказалась диаметрально противоположной, хотя и вполне предсказуемой: руководство Израиля приветствовало сделку, считая, что она сулит «блестящее будущее для израильтян», в Палестине же напрочь отвергли документ, назвав его «заговором, который не пройдет». Палестинский лидер Махмуд Аббас отверг эту «сделку» и заявил о разрыве отношений с США и Израилем. Свой план урегулирования Палестина намерена представить в ООН 11 февраля.

Лига арабских государств (ЛАГ) отвергла предложенный президентом США план, поскольку в ЛАГ уверены, что «он не приведет к стабильности или мирному урегулированию конфликта, а, наоборот, посеет семена для нового столетнего конфликта». Организация «не намерена сотрудничать с США в реализации данного плана и не советует Израилю реализовывать его с использованием силы». По мнению генсека Лиги арабских государств Ахмеда Абу аль-Гейта, «выбранный Вашингтоном курс не ведет к справедливым решениям, а палестинцев ставит под режим апартеида».

Ливанская шиитская партия «Хезболлах» назвала планы Белого дома «сделкой позора». Как отмечается в специальном заявлении этой партии, переданном телестанцией «Аль-Манар», «то, что произошло во вторник в Вашингтоне, стало результатом предательства ряда арабских режимов, которые выступили соучастниками закулисного сговора».

В своей первой официальной реакции на так называемую «сделку века» министр иностранных дел Алжира отверг план администрации Трампа и подчеркнул право палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года. В заявлении, опубликованном алжирским МИД, говорится о полной поддержке права палестинского народа на создание независимого палестинского правительства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое является «неотъемлемым». МИД Кувейта также выступил с осуждением плана и заявил, что «справедливое решение палестинского вопроса возможно только путем принятия легитимных решений на международном уровне».

Несмотря на военный конфликт и разногласия, и законное правительство Йемена, и повстанцы-хуситы объявили о своем решении отвергнуть так называемую «сделку века». Правительство Йемена подчеркнуло свою твердую позицию в поддержку палестинского дела и прав палестинского народа.

«Позиция Йемена последовательна, тверда и поддержана и не изменится в отношении палестинского вопроса и неотъемлемых прав братского палестинского народа, главным из которых является создание его независимого государства и его столицы в Аль-Кудс аш-Шариф (в Иерусалиме. — Прим. ФАН)», — говорится в заявлении министра иностранных дел Йемена Мухаммеда Аль-Хадрами, опубликованном в среду в Twitter.

Повстанческая группировка хуситов, которую поддерживает Иран, также осудила так называемую «сделку века», назвав ее «предвзятой и неудачной». Один из представителей МИД так называемого Правительства национального спасения (попросивший остаться неназванным) осудил этот план, сказав, что «его можно назвать «провалившейся сделкой века», судя по его содержанию, потому что он не положит конец палестинской, арабской и национальной проблеме, но приведет к еще большему насилию и нестабильности в регионе и за его пределами, а также будет иметь региональные последствия, которые отнюдь не в интересах тех, кто так хочет ликвидировать справедливое дело Палестины».

Кто поддержал «сделку века»?

Ряд арабских стран все же высказался в положительном ключе о плане мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Как известно, 28 января на торжественном собрании в Белом доме, где американский президент представил свое предложение произраильской аудитории вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, присутствовали послы Бахрейна, ОАЭ и Омана.

Напомним, что Маскат, традиционно придерживающийся независимой внешней политики, поразил всех в конце октября 2018 года, неожиданно приняв у себя прибывшего с визитом Нетаньяху (причем у Омана с Израилем нет дипломатических отношений). Удивление вызвал тогда не только сам факт, что это первый с 1996-го официальный контакт с султанатом, но и то, что он стал фактически призывом Омана к арабским соседям пересмотреть статус Израиля. По результатам переговоров в Маскате оманское руководство продемонстрировало смену своей позиции по отношению к еврейскому государству. Глава МИД Омана Юсуф бин Алави бин Абдулла, выступая на международном форуме по безопасности в Бахрейне, фактически призвал арабские государства пересмотреть статус Израиля.

«Израиль — это то государство, которое существует в регионе, и мы все прекрасно понимаем это, — заявил глава оманской дипломатии. — Мир также осознает это, и, возможно, настало время относиться к Израилю так же [как и к другим государствам], чтобы он смог выполнять те же обязательства».

После этого неудивительно, что Оман положительно отреагировал на «сделку века».

Саудовская Аравия заявила, что она «высоко оценивает усилия администрации президента Трампа по разработке всеобъемлющего мирного плана и призывает начать прямые мирные переговоры между палестинской и израильской сторонами под эгидой Соединенных Штатов». СМИ сообщили, что сам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман сказал председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу, что «позиция его страны по палестинскому вопросу не изменилась, по-прежнему все арабы с вами».

Посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф аль-Отайба сказал, что план представляет собой «важную отправную точку для возвращения к переговорам в рамках возглавляемой США международной структуры».

МИД Бахрейна также одобрил «сделку века», представленную Трампом, что было вполне предсказуемо. Эта крохотная монархия была и остается одним из главных союзников США в регионе: в королевстве располагается база ВМФ США и штаб центрального командования 5-го флота. Эта базисная зависимость Манамы от Вашингтона никуда не денется.

Египет последовал примеру своих союзников (Саудовской Аравии и ОАЭ), призвав «тщательно изучить видение [этого вопроса] США». В МИД АРЕ отметили, что «Египет признает важность рассмотрения инициативы администрации США, с точки зрения необходимости достижения решения палестинского вопроса, таким образом возвращая палестинскому народу его полные законные права путем создания суверенного независимого государства на оккупированных палестинских территориях в соответствии с международными законами и резолюциями». Как сообщает египетская газета «Аль-Ахрам», президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что «прямые переговоры между палестинцами и израильтянами — единственная возможность достичь урегулирования конфликта между сторонами».

Реакция Аммана была достаточно сдержанной. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что решение о «двух государствах отвечает законным правам палестинского народа в соответствии с международным правом, является единственным путем к всеобъемлющему и прочному миру». Он предостерег от «опасных последствий односторонней аннексии», добавив, что Иордания осуждает такие меры, как «нарушение международного права и провокации, которые подтолкнут регион к еще большему конфликту».

Арабские страны жертвуют палестинцами ради дружбы с США

Как справедливо отмечает «Аль-Джазира», положительная реакция КСА, ОАЭ, Бахрейна и Омана на так называемую «сделку века» не стала неожиданностью. Катарский телеканал утверждает, что «главная причина поддержки арабскими лидерами этого плана — это стремление заручиться гарантией поддержки Вашингтона против общего регионального врага в лице Ирана». «Аль-Джазира» также подчеркивает, что «их позиция свидетельствует об отсутствие единства между арабскими странами и нежелании ставить в приоритет бедственное положение палестинского народа».

«Они больше заняты просчитыванием своих собственных экономических и политических выгод, которые они смогут получить от администрации Трампа, если поддержат эту «сделку века», — пишут журналисты издания.

К тому же, косвенно или прямо, но согласие на план США по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта сигнализирует о готовности некоторых арабских государств нормализовать отношения с Израилем, чтобы обеспечить «единый фронт» против иранской угрозы в регионе.

«Военная конфронтация между США и Ираном в январе этого года убедила страны Персидского залива в том, что Вашингтон является их единственным защитником… Они почти полностью отдалились от Палестины, бросившись в объятия Израиля, чтобы иметь возможность противостоять воображаемой иранской угрозе», — сказал в своем комментарии «Аль-Джазире» палестинский писатель и журналист Рамзи Баруд.

Баруд отмечает, что страны Персидского залива, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн, которые традиционно выступали за палестинское дело, в последние годы откровенно идут на уступки Израилю, поскольку они видят в Иране большую региональную угрозу.

«Я думаю, это то, что было сделано по принципу «враг моего врага — это мой друг», — сказала Диана Бутту, аналитик и бывший юридический советник по палестинским мирным переговорам.

Что же касается Иордании и Египта, то эти страны слишком зависят от финансирования США и его ближневосточных партнеров, чтобы противостоять этому плану Трампа. ЛАГ тоже потеряла былое влияние, и вряд ли ее заявления будут иметь реальное влияние на дальнейший ход событий.

Алаа Тартир, советник по вопросам политики в Al-Shabaka, сказал «Аль-Джазире», что «ЛАГ перестала быть действительно сплоченной и способной принимать твердые решения [организацией]».

«Поэтому отдельные арабские государства отдают приоритет своим собственным потребностям, региональным устремлениям и амбициям», — отметил он.

К тому же, заметил он, «говоря прямолинейное «нет» США, вы понимаете, что это будет иметь негативные последствия, с которыми многие арабские страны не желают сталкиваться». Для того, чтобы противостоять этому плану, арабские государства по идее должны были бы разработать «подробный альтернативный план и видение», считает Тартир. Он подчеркнул, что «они могли бы возглавить процесс реформирования институтов глобального управления и инвестировать в международные механизмы и нормы, чтобы укрепить их перед лицом непрекращающихся американо-израильских нарушений».

Но, как заметил вышеупомянутый палестинский писатель и журналист Баруд, «говорить об арабской политической силе и потенциальном единстве для защиты прав палестинцев представляется совершенно несовместимым с характером нынешней политической реальности».

«На данный момент права палестинского народа и, честно говоря, права арабской нации ни в малейшей степени не учитываются в политической повестке дня арабских стран», — заявил он.

Почему «сделка века» обречена на провал?

Подводя итоги, можно выделить несколько основных моментов в отношении «сделки века». Во-первых, реакция арабских стран на обнародованный 28 января американский план мирного ближневосточного урегулирования показывает, что те времена, когда они были готовы совместно противостоять единым фронтом Израилю, безвозвратно ушли в прошлое. Свои «шкурные» интересы теперь ставятся во главу угла.

Во-вторых, хотя США и заручились поддержкой (или на худой конец — «молчаливым одобрением») «сделки века» ведущих стран региона (за исключением Турции и Ирана), это совсем не гарантирует успех ее реализации: откровенно безответственная политика Вашингтона на Ближнем Востоке делает любые инициативы с их стороны нереалистичными. Палестинцы, разумеется, никогда не согласятся принять этот «ограниченный в своем суверенитете» вариант «Палестинского государства». Тем более, что за последние два-три года США сделали все возможное, чтобы усложнить их положение. Палестинцам затруднили доступ в Иерусалим, американское посольство было перемещено из Тель-Авива в Иерусалим, США прекратили финансирование ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и так далее. Наконец, палестинцам было отказано в участии в подготовке этого плана, и сделка не учитывает их ситуацию.

В-третьих, в вопросе Иерусалима (который очень важен как для арабов, так и для иудеев в символическом и религиозном плане) США опираются на ситуацию, когда этот город находился под контролем Иордании в период с 1948-го по 1967 годы. В своем плане американцы предлагают устроить столицу палестинского государства за стеной Иерусалима, то есть на самом деле — за его пределами. А это не Иерусалим в понимании палестинцев. К тому же, согласно плану, Израиль может распространить свой суверенитет на любое еврейское поселение, а в таком случае большинство частей будущего палестинского государства не будут связаны с друг с другом. Они будут разрознены. США фактически ставят Израиль в более выгодное положение по сравнению с палестинцами, а это априори обрекает «сделку века» на провал.