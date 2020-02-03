На Первом канале выйдет новое шоу с Ксенией Собчак

Москва, 3 февраля. Первый канал анонсировал на своем официальном сайте новое шоу с телеведущей и светской львицей Ксенией Собчак.

Отмечается, что название шоу будет звучать как «Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу». При этом точная дата выхода передачи неизвестна.

В анонсе шоу говорится, что оно появится на экранах «скоро». В рекламном клипе снялась Ксения Собчак. На видео она нежится в пенной ванне и разговаривает по телефону с неким Андреем. Как уточнила светская львица в своем блоге, проморолик программы выпустил ее муж — театральный режиссер и поэт Константин Богомолов.

«Обычно он любит более крупные художественные формы, но тут почему-то согласился», — написала она в Instagram.

Ранее Собчак показала, как выглядит по утрам без макияжа. Собчак опубликовала на своей странице в Instagram в разделе Stories несколько видеороликов, на которых запечатлен процесс утренних косметических процедур. На кадрах видео телеведущая предстает с белой маской на лице, которую она называет «порошком». В ходе косметических процедур Собчак находилась в приподнятом настроении.

Собчак не стесняется демонстрировать свою внешность без макияжа. Телеведущая часто публикует в соцсетях подобные снимки и видеоролики. Недавно Собчак отдыхала на Мальдивских островах, где регулярно записывала пляжные видеоролики для поклонников.