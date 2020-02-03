Минобороны РФ рассчитывает получить более 400 современных вертолетов до 2027 года

Москва, 3 февраля. Министерство обороны России до 2027 года рассчитывает получить более 400 современных вертолетов до 2027 года, сообщил заместитель главы Минобороны Алексей Криворучко.

По словам представителя военного ведомства, компания «Вертолеты России» в прошлом году передала Минобороны 112 вертолетов, из них 58 — досрочно.

«Всего до 2027 года министерство обороны рассчитывает получить 423 современных вертолета, в их числе 96 ударных комплексов Ми-28НМ, как это заложено в ГПВ-2027», — сказал Криворучко в статье, опубликованной в журнале «Радиоэлектронные технологии».

Ранее в министерстве обороны заявили, что первый полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 запланирован на следующий год. Отмечается, что серийные поставки судна начнутся уже в 2023 году.