Москва, 3 февраля. Новые украинские власти «продолжают плясать на граблях своих предшественников», в частности не возобновляя подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Она обратила внимание, что уже седьмой год в Киеве «крутится одна и та же заезженная пластинка под названием «Оккупация и аннексия Крыма». Предшествовал ей Майдан, приведший к развалу страны, напомнила Поклонская.

«Как они поступают с Крымом? Сначала обещали нас убить при помощи боевиков-националистов, а потом сами же разорвали все контакты с полуостровом», — написала депутат в своем Telegram-канале.

Экс-прокурор Крыма напомнила, что Киев, недовольный желанием крымчан воссоединиться с Россией, устроил полуострову настоящую блокаду. Причем нынешние власти Украины продолжают губительную политику предшественников, причиняя ущерб как своему народу, так и общей экологии.

«Имею в виду перекрытый Северо-Крымский канал», — раскритиковала политику Киева Поклонская.

Депутат задалась вопросом, наберется ли хоть кто-нибудь на Украине мужества для начала переговоров с Россией, передает «Царьград».

«Передайте это в красной папочке на президентский стол Зеленскому», — заключила она.

Напомним, что идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал в свое время 85% водных потребностей Крыма в пресной воде. После референдума 2014 года, на котором жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией, Украина полностью прекратила водоснабжение Крыма.

После того, как регион вошел в состав РФ, канал был перекрыт Киевом, что привело к проблемам у аграриев на севере и в восточной части полуострова. Частично проблема была решена путем переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения артезианских скважин.

С момента проведения референдума прошли годы, а Киев все не может принять волеизъявления крымчан. Полуостров украинские власти считают своей, «временно оккупированной» территорией, и продолжают нападки на Москву.

Недавно в партии «Слуга народа» украинского президента Владимира Зеленского заявили о возможности пополнить украинский бюджет за счет поставок воды в Крым. Однако вице-спикер парламента республики Владимир Бобков выразил сомнение в том, что крымчане нуждаются в украинской воде.