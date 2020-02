Миро назвала нашумевшее дорогое платье Кожевниковой «занавесками игривой бабушки»

#ЗолотойОрёл 2020 Я как академик, который должен проголосовать , честно отсмотрела всё, несколько дней отходила, в этот раз много депрессивного...Но очень хотелось отметить и посоветовать Вам, посмотреть неигровой фильм Александра Звягинцева «Без срока давности. Открывая шкаф позора» Это то, что Вы должны знать! “Про то, как 12 августа 1944 года были зверски убиты 133 жителя горной тосканской деревушки Сант`Анна-ди-Стаццема… Об этом преступлении, как и о многих других, совершенных нацистами в Италии, не говорилось полвека! Дела были спрятаны в шкафу военной прокуратуры Рима. Почти 700 папок о преступлениях гитлеровцев против мирного населения в самой Италии и итальянских граждан в других странах – Советском Союзе, Греции, Югославии. Этот шкаф называют "шкаф позора", именно там, находился ответ на вопрос: "Почему власти Италии так долго скрывали от своего народа правду?"” Поздравляю Всех победителей с ???? Photo @peopletalkru Dress @ulyana_sergeenko_moscow

