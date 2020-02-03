Миро назвала нашумевшее дорогое платье Кожевниковой «занавесками игривой бабушки»

Москва, 3 февраля. Скандально известная блогер Лена Миро раскритиковала звезду телесериала «Универ» Марию Кожевникову за выбор платья для кинопремии «Золотой орел». Она назвала актрису «пышной Машей в розой тафте из занавесок какой-то игривой бабушки», а также заявила, что артистка повела себя некорректно, публично указав на стоимость наряда.

Напомним, Кожевникова появилась в свете в неоднозначном платье розового цвета, изобилующем сборками, рюшами и дополненном огромным бантом.

Пользователи Instagram в комментариях под постом звезды высказались по поводу образа. Декоративные элементы наряда навеяли многим ассоциации с куклой, а некоторые даже разглядели в нем шторы. Позднее нашумевшее платье звезды в своем блоге решила прокомментировать Миро.

«Напомню: в этом чудовищном платье Кожевникова заявилась не на детский утренник в качестве ведущей, а на вручение премии «Золотой орел», — начала блогер.

По ее словам, реакция людей, посмеявшихся над нарядом «для девочки на теле взрослой бабищи», была абсолютно ожидаемой.

Миро напомнила, что многим пользователям Сети платье Кожевниковой справедливо напомнило занавески, и эта аналогия «жутко взбесила Машу», которая попыталась завуалировать свое негодование шуткой.

«Да, тех, «у кого такие шторы, как мое платье», я хочу поздравить! У Вас жутко дорогие шторы, возможно, которые стоят даже дороже, чем сама квартира», — процитировала она ответ актрисы.

Заявление Кожевниковой хейтерам Миро не оценила, заявив, что в нем отразилось все ее отношение к народу.

«Цена вопроса для политического деятеля Кожевниковой как бы решает все — у меня дороже, значит, права я, а не вы. Живите в своих халупах и не смейте на пышную барышню рот разевать», — высказалась блогер.

Она заметила, что бывшая слуга народа отчасти ответственна за благосостояние населения.