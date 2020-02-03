Сенатор Климов заявил, что Цукерберг сделал из Facebook площадку для преступников

Сенатор Андрей Климов уверен, что глава Facebook Марк Цукерберг невольно создал из своей соцсети площадку для преступников.

Ранее стало известно, что руководство американской компании намерено отстаивать принцип свободы слова и право не разглашать властям США и другим зашифрованные сообщения пользователей, даже если это вызовет широкое недовольство и критику. То есть Facebook меняет ранее используемый подход, позволяющий избегать энергичных и кардинальных шагов, неизбежно вызывающих негативную реакцию в обществе.

«Я считаю, что наш новый подход расстроит множество людей. Однако, честно говоря, прежний подход расстраивал не меньшее количество людей, поэтому следует попробовать что-то новое», — сказал Цукерберг.

При этом глава компании признался, что ему не совсем по душе «усиление цензуры в отношении различных типов контента». Член Совета Федерации, председатель правления российского парламентского Европейского клуба Андрей Климов выразил уверенность, что Марк Цукерберг изначально, еще на раннем этапе создания знаменитой социальной сети, решил следовать принципу так называемого «свободного пространства в Интернете».

«Это голый идеализм. Выходит, что в Сети должно быть организовано некое пространство, где каждый может говорить то, что он хочет, делать то, что он хочет, то есть полная свобода. Все это мне напоминает историю с анархистами, которые пытались создать мир без государств, без вот этого государственного принуждения, без вмешательства органов власти в жизнь людей. Но эти теории показали свою полную беспомощность в начале XX века и разумные люди от них ушли, но господин Цукерберг все еще верит в это», — сказал сенатор в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Проблема заключается в том, что права и свобода одних людей не должны мешать правам и свободе других. И если вдруг по каким-то причинам люди с недобрыми намерениями будут использовать это пространство для организации преступного сообщества, трансграничной преступности, работорговли, распространения наркотиков, террористических актов и т. д., то Facebook, по сути, становится пособником преступников.

«Да, эта платформа становится пособником преступников, хочет этого руководство Facebook, или нет. Это все равно что печатать в бесплатной газете с огромным тиражом объявления с призывом кого-то сжечь, зарезать, расстрелять. А в чем разница? Да ни в чем! В праве ли государство потребовать данные о разместившем такие объявления? В праве! Вот и все. Поэтому я думаю, что в этой части к Цукербергу будут вопросы из всех стран мира. А в нашей части мне не очень важно, как он себя ведет внутри США в части национального избирательного законодательства, это мне все равно, мы не вмешиваемся в их внутренние дела, но на территории Российской Федерации — все, что к нам приходит, извините, должно соответствовать нашим принципам, правилам, законодательству. В противном случае работу этой соцсети нужно ограничить», — заключил Климов.

Напомним, руководство компании Facebook в последние годы не раз подвергалось критике со стороны властей Соединенных Штатов Америки и пользователей. Компания обвинялась в том, что не предпринимает адекватных мер для защиты личных данных пользователей и не противодействует достаточно энергично распространению в принадлежащих ей соцсетях вредоносной информации.