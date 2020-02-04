Сирийская армия атакует позиции боевиков на юге провинции Алеппо

Дамаск, 4 февраля. Подразделения сирийской правительственной армии продолжают наступление в южной части провинции Алеппо, нанося мощные удары по оборонительным сооружениям террористов запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 и союзных ей бандформирований в районе городов Хан-Туман и Аль-Халидия.

Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось побывать на месте событий.

Другая часть сирийской армии продолжает бомбить террористические объекты, расположенные в глубине западной части Алеппо. В частности, обстрел ведется от постов САА в Хан-Тумане, который был освобожден два дня назад, он постепенно продвигается в сторону Аль-Халидии.

За последние несколько дней армейские подразделения сирийской правительственной армии освободили несколько районов Алеппо, в том числе и Аль-Рашидин.

В рамках своих операций по пресечению террористических преступлений и их повторных нападений на гражданских лиц и прекращению террористического присутствия со всех сирийских земель сирийские военные проводят осмотр освобожденного Хан-Томана. В районе города уже обнаружили склады с оружием и горючим.

Напомним, что САА также продолжает масштабную военную операцию в провинции Идлиб, где был прекращен режим перемирия из-за многочисленных нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований.

На прошлой неделе сирийская правительственная армия взяла под контроль деревню Аль-Гадфа и уничтожила оккупировавшие регион террористические группировки. Кроме того, Дамаску удалось освободить крупнейший в Идлибе город Маарет-ан-Нуман, который с 2012 года находился под контролем боевиков.

В течение последних двух дней армии Дамаска также удалось зачистить от джихадистов города Маар-Шмарин, Такана, Тель-Манас, Дейр аль-Гарби, расположенные на юге Идлиба.

1 Организация запрещена на территории РФ.