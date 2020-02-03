Пригожин рассказал о ссоре с Валерией

Москва, 3 февраля. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поссорился со своей супругой Валерией перед поездкой. Причиной раздора стали весы, которая певица взяла с собой в поездку.

Пригожин рассказал в Instagram поклонникам, что его жена испортила ему настроение, взяв в однодневную поездку весы. По его словам, он был в бешенстве, а супруга оставалась невозмутимой.

«Проснулся сначала с хорошим настроением, а потом оно у меня испортилось. Я никак не пойму, зачем нужно с собой на один день тащить весы. Это уже перебор. Я орал как резаный, а жена оставалась невозмутима. Настаивает на том, что это ее дело и меня задевать не должно. Может, я не прав?» — поинтересовался у фолловеров 50-летний продюсер.

Он также прикрепил сделанное в зале ожидания видео, на котором Валерия есть салат, а рядом с ней лежит косметичка с весами и средствами по уходу за собой. Пригожин в видеоролике показывает поклонникам, что хранится в косметичке жены, объясняя, что вывело его из себя с утра.

«Это не интересно, надо было снимать (ссору) в прямом эфире», — сыронизировала 51-летняя артистка.

Пригожин назвал решение жены взять весы «просто адом».

Кроме того, музыкальный продюсер похвастался, что уже 12 дней не ест мяса, а «сегодня еще пробежал десять километров». Жена Пригожина подтвердила, что ее супруг, действительно, преодолел сегодня дистанцию в десять километров.