Военный ЛНР получил ранение при обстреле ВСУ в Донбассе

Луганск, 3 февраля. Военный Народной милиции Луганской Народной Республики получил ранение при обстреле Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате агрессии украинских боевиков получил ранение военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Других подробностей произошедшего в представительстве ЛНР в СЦКК не привели. О состоянии пострадавшего военного не сообщается.

Гражданская война на юго-востоке Украины длится с 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики не приняли итоги государственного переворота в Киеве и объявили о своей независимости. Новые украинские власти решили развернуть против республик Донбасса военную операцию, в результате которой за годы боевых действий погибли тысячи человек.

Осенью прошлого года подписана была «формула Штайнмайера», которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса и разведение сил на линии соприкосновения.