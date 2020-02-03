Галкин с зонтиком прогулялся в сиднейском парке в образе Мэри Поппинс

Сидней, 3 февраля. Танец Мэри Поппинс в исполнении шоумена и пародиста Максима Галкина привел в восторг поклонников артиста. Комик исполнил несколько танцевальных движений с зонтом под музыку Максима Дунаевского из киноленты Леонида Квинихидзе, где сыграла свою главную роль Наталья Андрейченко.

«Само совершенство», — подписал опубликованный в Instagram-аккаунте видеоролик Галкин.

Фолловеры Галкина практически в унисон отметили, что с юмористом «не соскучишься». Некоторые участники обсуждения решили подшутить над артистом, обратив внимание на его грацию.

«Не та уже леди Мэри, совершенство, конечно, осталось, а вот изящество, похоже, нет», — написала комментатор olga_kuorti.

Отсылку к художественной ленте «Мэри Поппинс, до свидания» пародист записал в городском парке Сиднея в ходе путешествия по Австралии. Не исключено, что именно таким образом супруг примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой решил поддержать поклонников Андрейченко после ее исчезновения неделю назад, сообщали «Дни.ру». Артистка перестала выходить на связь в ходе своего турне по Мексике, чем обеспокоила фанатов. Позже актриса записала видеообращение, в котором объяснила, что находилась в джунглях, поэтому не могла выйти на связь, отмечало «Утро.ру».