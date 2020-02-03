«Оскар—2020»: номинанты, где и когда награждение, новшества этого года

9 февраля 2020 года состоится 92-я церемония вручения премии «Оскар», присуждаемая Американской академией кинематографических искусств и наук за вклад в создание кинофильмов. Кто сейчас претендует на самую престижную кинопремию мира, узнайте с помощью инфографики Федерального агентства новостей.

Когда состоится вручение премии «Оскар»?

92-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года в театре «Долби», Голливуд, Лос-Анджелес, Калифорния, США

Новшества 2020 года

Номинация «Лучший фильм на иностранном языке» переименована в «Лучший международный полнометражный фильм».

В третий раз в истории церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет без ведущего.

Специальным гостем церемонии станет певица Билли Айлиш.

Претенденты на «Оскар—2020»

«Джокер» (реж. Тодд Филлипс) — 11 номинаций, в т. ч. «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер» (Хоакин Феникс), «Лучший адаптированный сценарий».

«Ирландец» (реж. Мартин Скорсезе) — 10 номинаций, в т. ч. «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер второго плана» (Аль Пачино и Джо Пеши), «Лучший адаптированный сценарий».

«Однажды в… Голливуде» (реж. Квентин Тарантино) — 10 номинаций, в т. ч. «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер» (Леонардо Ди Каприо), «Лучший актер второго плана» (Брэд Питт), «Лучший оригинальный сценарий».

«1917» (реж. Сэм Мендес) — 10 номинаций, в т. ч. «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший оригинальный сценарий».

«Кролик Джоджо» (реж. Тайка Вайтити) — 6 номинаций, в т. ч. «Лучший фильм», «Лучшая актриса второго плана» (Скарлетт Йоханссон) и «Лучший адаптированный сценарий».

«Брачная история» (реж. Ноа Баумбах) — 6 номинаций, в т. ч. «Лучший фильм», «Лучший актер» (Адам Драйвер), «Лучшая актриса» (Скарлетт Йоханссон), «Лучшая актриса второго плана» (Лора Дерн), «Лучший оригинальный сценарий».

«Маленькие женщины» (реж. Грета Гервиг) — 6 номинаций, в т. ч. «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Сирша Ронан), «Лучшая актриса второго плана» (Флоренс Пью) и «Лучший адаптированный сценарий».

«Паразиты» (реж. Пон Чжун Хо) — 6 номинаций, в т. ч. «Лучший фильм», «Лучший иностранный художественный фильм», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший оригинальный сценарий».

«Ford против Ferrari» (реж. Джеймс Мэнголд) — 4 номинации, в т. ч. «Лучший фильм».

«Скандал» (реж. Джей Роуч) — 3 номинации, в т. ч. «Лучшая актриса» (Шарлиз Терон), «Лучшая актриса второго плана» (Марго Робби).

«Два Папы» (реж. Фернанду Мейерллиш) — 3 номинации: «Лучший актер» (Джонатан Прайс), «Лучший актер второго плана» (Энтони Хопкинс) и «Лучший адаптированный сценарий».

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» (реж. Дж. Дж. Абрамс) — 3 номинации за музыку к фильму, звуковой монтаж и визуальные эффекты.

«Джуди» (реж. Руперт Гулд) — 2 номинации, в т. ч. «Лучшая актриса» (Рене Зельвегер).

«Гарриет» (реж. Кейси Леммонс) — 2 номинации, в т. ч. «Лучшая актриса» (Синтия Эриво).

«Боль и слава» (реж. Педро Альмодовар) — 2 номинации: «Лучший иностранный художественный фильм» и «Лучший актер» (Антонио Бандерас).

«Страна меда» (реж. Тамара Котевска) — 2 номинации, в т. ч. «Лучший иностранный художественный фильм».

«История игрушек 4» (реж. Джош Кули) — 2 номинации: «Лучший анимационный полнометражный фильм», «Лучшая песня к фильму».

Ранее известный музыкант Юрий Лоза в интервью ФАН объяснил, почему уже десять лет не следит за премией «Оскар».