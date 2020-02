Защитнице мигрантов и ЛГБТ отрезал голову ее друг Хасан

Болгарское информационное агентство «Блиц» со ссылкой на финские СМИ сообщило, что убита известная активистка, которая боролась за права мигрантов и представителей ЛГБТ-сообщества Сана Оваска.

Соседи погибшей в городе Хамеенлинна обнаружили целую лужу крови под ее дверью и сообщили об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов внутри квартиры обнаружили труп Сани Оваска с отрезанной головой.

Оваска была известна тем, что активно участвовала в различных мероприятиях в поддержку мигрантов и представителей ЛГБТ-сообщества, а также постоянно защищала их в социальных сетях. На своей странице в Facebook она написала, что белые мужчины — дерьмо. Вероятно, поэтому она и сожительствовала с мигрантом по имени Хасан, который прибыл в Финляндию в 2015 году и со дня на день должен быть получить право на убежище в этой стране.

Неделю назад толерантные молодые люди поссорились и расстались. После этого Хасан посетил Сани Оваска, отрезал ей голову, а после этого покончил жизнь самоубийством.

Young woman has an arab asylum seeker boyfriend and writes social media posts about how shitty white men are.



Any guesses on how this turned out?

(Answer in comments) pic.twitter.com/Ya8BE6frHG