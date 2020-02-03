Зеленский может повторить судьбу Януковича

Разочарование президентом Украины Владимиром Зеленским растет, пусть еще и не достигло критической отметки; он может повторить судьбу Виктора Януковича. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал оппозиционный украинский политик, руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО Алексей Албу.

«Не тем путем»

Владимир Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания, он «идет не тем путем». Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Я понимаю, что он (Зеленский. — Прим. ФАН) идет не совсем тем путем, который сначала обещал. Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает, и украинцы начинают не верить», — заявила Савченко.

Она отметила, что после победы Владимира Зеленского на выборах к власти на Украине пришло «болото», а в президентскую партию «Слуга народа» набрали людей, не умеющих думать.

«Я понимаю, что власть идет не туда, что власть сдает Украину под внешнее влияние и управление», — выразила Савченко свое мнение.

Кроме того, бывший депутат Рады призвала жителей Украины «в следующий раз» голосовать «не сердцем, эмоциями и смехом», а исключительно разумом.

Массовое разочарование

Как отметил Алексей Албу, Савченко стала символом «прозревшего украинца», которого использовали ради достижения своих целей и который начинает осознавать этот факт. Ее заявление достаточно четко описывает ситуацию вокруг нового президента — разочарование масс, отклонение от заявленного политического курса, невыполнение взятых на себя обязательств.

«Все видят, что так же, как и при Порошенко, не уменьшился разгул националистов, так же обстреливают Донбасс, так же разворовываются бюджетные деньги. Поэтому разочарование Зеленским растет, хотя еще и не достигло критической отметки. Но я бы на месте властной команды не радовался, ведь в июле 2013 года Виктору Януковичу тоже казалась незыблемой его власть. Однако через полгода все пошло прахом», — пояснил Алексей Албу.

По его мнению, противоречия, существующие в украинском обществе, никуда не делись. Их огромное множество, и они продолжают обостряться.

«Это противоречия как между социальными классами (власть имущими и работающим на них народом), так и внутри правящего класса. В период экономического подъема эти противоречия сглаживаются, потому что, выражаясь простым языком, всем хватает. Но в период экономического кризиса, тем более такого, какой сегодня переживает Украина, борьба за денежные потоки становится все более ожесточенной. Сегодня в украинском обществе нет организованной силы, способной отстранить от власти тех, кто сегодня распродает украинскую землю и держит в нищете, страхе и бесправии миллионы людей. Но кто знает, что будет завтра?» — заключил Алексей Албу.

Ранее Савченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с эмоциональным посланием, в котором призвала главу украинского государства «не быть лохом». Савченко предложила провести общенациональный референдум о разрешении множественного гражданства на Украине, и лишь потом проводить референдум о создании банка и рынка земли.