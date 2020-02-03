Неизвестные ранее минералы нашли ученые на Камчатке

Москва, 3 февраля. Новые минералы обнаружены на Камчатке в ходе проведения исследовательских работ. Об этом рассказали в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Ученые провели исследования в рамках реализации президентского гранта по государственной поддержке молодых российских ученых. В 2019 году учеными был впервые детально изучен минеральный состав выцветов. Это налеты легкорастворимых солей на поверхностях пород.

Минералы изучали на термальных полях Южной Камчатки, около влукана Кошелевский, Камбального вулканического хребта и Паужетского месторождения.

«Впервые установлен на Камчатке или в России в целом ряд минералов. Среди них клайрит, который ранее не связывали с вулканической деятельностью», — говорится в сообщении.

Как уточнили эксперты, были проведены отбор, идентификация и комплексное минералогическое и кристаллохимическое исследование минералов.

Напомним, в 2018 году в бурятском метеорите, найденном в 2016 году, ученые обнаружили новый минерал. Минерал получил название уакитит в честь поселка Уакит в Бурятии, где на золотом прииске два года назад старатели нашли метеорит. Как сообщил профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский, в метеорите исследователи заметили необычные вкрапления.

Ученые в научно-образовательном центре в УрФУ смогли определить кристаллическую структуру на наноуровне. Выяснилось, что вкрапления являются нитридом ванадия, имеющим кристаллическую решетку минус 50% атомов ванадия и 50% азота.