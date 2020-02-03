Брошенных в «Шереметьево» детей устроили в детский сад и школу

Москва, 3 февраля. Детей, которых отец бросил в аэропорту «Шереметьево» в Москве, устроили в детский сад и школу в Хабаровском крае, сообщил представитель администрации Комсомольска-на-Амуре.

По словам представителя администрации, бабушка детей уже посмотрела детский сад и группу, куда пойдет младший ребенок. Мальчик пошел в садик в понедельник, а старший ребенок приступит к учебным занятиям в школе со вторника, добавили в администрации.

«Старший мальчик приступит к занятиям с завтрашнего дня, младший уже сегодня пошел в сад», — сказал представитель администрации в беседе с РИА Новости.

Напомним, 26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска, оставил своих сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором хранились их документы и записка с просьбой пристроить детей в приют из-за тяжелого финансового положения. Мужчина пообещал забрать детей позже. Выяснилось, что мать детей живет отдельно и со своими сыновьями не общается.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления «истязание». Как сообщили в Следственном комитете, мужчина бил свою жену и детей.

Мальчиков передали под опеку бабушке по материнской линии.