В Минобороны РФ рассказали о сроках поставок «Прометеев» в армию

Москва, 3 февраля. Испытания новейших ракет для зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» состоялись в России в 2019 году, в 2020 году комплекс будет готов к поставкам в Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«В войсках ПВО-ПРО в 2019 году прошли испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса ПВО С-500 «Прометей» с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире​​​. Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году», — цитирует Криворучко РИА Новости.

По его словам, основная задача С-500 — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории.

Отмечается, что в определенных случаях «Прометей» может применяться и на среднем участке.

Эта российская ЗРС представляет собой комплекс противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны пятого поколения. В минимальной комплектации она включает подвижной пункт боевого управления с автоматической системой управления, радиолокационный комплекс повышенных возможностей, многофункциональную РЛС «подсветки» и до 12 пусковых установок зенитных ракет.

Система оснащена средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) повышенного могущества, способными полностью подавлять электронную начинку целей с помощью новейшей аппаратуры РЭБ.

Ранее «Царьград» писал о том, что «Прометей» способен нейтрализовать американскую перспективную систему боевого управления и наблюдения, выпуск которой ожидается только в 2040 году.