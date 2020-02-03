Москва, 3 февраля. Самолет авиакомпании Air France, который по плану должен был совершить рейс по маршруту Париж — Москва, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту. Об этом рассказал один из пассажиров.

По его словам, рейс из аэропорта «Шарль-де-Голль» в «Шереметьево» задерживался, посадка длилась дольше обычного времени. Когда пассажиры разместились в лайнере, а он сам выехал на взлетную полосу, из кабины пилотов послышались крики, словно там происходила драка. Вскоре догадки клиентов авиакомпании подтвердились.

«По громкой связи на русском, французском и английском языках объявили, что в кабине пилота произошла потасовка и взлет продолжится только после того, как экипаж будет заменен», — передает его слова «Пятый канал».

На этом неприятности не закончились. Когда лайнер с новым экипажем поднялся в воздух, пассажирам стало тяжело дышать, на борту снизилась температура.

«Иллюминаторы были все замерзшие, было невыносимо сидеть», — вспомнил пассажир.

Спустя время лайнер вернули в парижский аэропорт, а затем другим бортом пассажиров наконец отправили в Москву. Рассказчик уточнил, что многие пассажиры не успели на стыковочные рейсы и потеряли билеты.

Ранее стало известно о происшествии на борту самолета, который следовал из Челябинска в Москву. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту «Внуково» российской столицы, после чего одного из пассажиров не удалось разбудить. Оперативно прибывшие медики констатировали смерть человека.