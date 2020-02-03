Москва, 3 февраля. Диетолог Ева-Мария фон Брух назвала шесть продуктов, которые влияют на иммунную систему человека. Как уточнила специалист, эти продукты оказывают влияние на подверженность организма инфекциям.

Диетолог фон Брух перечислила продукты, полезные для иммунитета. Эксперт считает, что для укрепления иммунитета зимой нужно есть шпинат. В нем много витамина A, который поддерживает здоровье слизистых оболочек. По данным издания Focus, Брух указала на пользу моркови, в состав которой входят каротиноиды, оказывающие антиоксидантное воздействие и поддерживающие иммунную систему человека.

Кроме того, по мнению диетолога, людям, желающим укрепить здоровье и защитную систему организма, стоит употреблять рыбу. В ней содержатся витамины группы B, цинк и селен. Кроме того, полезны орехи и семена, которые богаты не только цинком и селеном, но и витамином E и медью.

Ранее доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, как повысить иммунитет и защитить организм от коронавируса. По ее словам, употребление определенных продуктов позволит улучшить иммунитет и быть готовым к отражению атак болезнетворных агентов. Одним из важнейших элементов для нашего иммунитета является цинк. Без этого минерала некоторые типы иммунных клеток, в том числе белые кровяные тельца-лейкоциты, вообще не могут работать.

Большое количество цинка содержат говядина, баранина, телячья печень, а также моллюски, яйца и бобовые.

Не стоит забывать и про витамин C, который положительно сказывается на состоянии иммунной системы и смягчает симптомы некоторых заболеваний, таких как грипп и ОРВИ. По этой причине врач рекомендует больше употреблять в пищу чернику, клюкву, облепиху, помидоры или томатный сок, клубнику и, конечно, цитрусовые.