Представитель Эрдогана пообещал призвать к ответу виновных в гибели турецких военных в САР

Анкара, 3 февраля. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил обстрел государственных военнослужащих в провинции Идлиб в Сирии и пообещал призвать виновных к ответу.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего исцеления пострадавшим солдатам.

«На это нападение в Идлибе был дан незамедлительный ответ […] Виновные ответят за это», — написал Калын в Twitter.

Ранее Анкара заявила, что в районе населенного пункта Серакиб погибли четверо турецких военнослужащих, девять солдат получили ранения.

Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией. Накануне несколько десятков турецких танков и бронемашин пересекли сирийскую границу и направились на юг Идлиба для поддержки боевикам.