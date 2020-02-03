Роскачество объяснило разницу между сроком годности и хранения продукта

Москва, 3 февраля. Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения продукта и рассказало, как долго можно держать в холодильнике разные категории продукции.

По словам директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой, срок годности — это временной промежуток, в течение которого продукт пригоден для использования. По его истечении употреблять пищу лучше не стоит.

«Сроки годности прописаны в техрегламентах и СанПиН для каждой подгруппы продуктов», — уточнила Викулова.

К примеру, ультраскоропортящиеся продукты пригодны для употребления в пищу от 12 часов до трех суток и только в охлажденном состоянии. К ним относятся готовые салаты, свежая рыба и пирожные с кремом. Поэтому производители указывают на упаковке дату производства, а также день и даже час изготовления, объяснила Викулова.

Скоропортящиеся продукты, по ее словам, можно хранить в холодильнике от трех до 30 дней. Некоторая продукция способна несколько месяцев пролежать в темном, сухом и проветриваемом месте и не испортиться. Например, сухофрукты можно хранить при таких условиях до года, муку, сахар и некоторые консервы — два года.

«Но все это справедливо до тех пор, пока продукт не вскрыт», — заключила Викулова.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, чем отличаются вина в бутылках и картонных коробках. По словам специалистов, в России в мягкой упаковке чаще всего продают не вина, а уступающие им по качеству винные напитки. Назвали эксперты и основные различия между этой продукцией, призвав потребителей внимательно читать информацию на упаковке.