Физик Рахматулин рассказал об опасности магнитных бурь

Москва, 3 февраля. Магнитные бури способны спровоцировать сбои в работе космических устройств, вывести из строя электронную технику на Земле и системы навигации и связи, а также привести к радиационному облучению пассажиров реактивных лайнеров. Об этом заявил доктор физико-математических наук Равиль Рахматулин.

Он обратил внимание на то, что в мировом научном сообществе нет консенсуса касательно непосредственного влияния подобных явлений на здоровье людей.

«Несмотря на то, что в ряде научных материалов сообщалось, что такое влияние обнаружено, в подобных исследованиях нередко применяются концепции и методы, частично или полностью признанные ненаучными», — уточнил эксперт.

Рахматулин добавил, что изучение магнитного поля планеты во всевозможных его проявлениях является важнейшей задачей современной науки, пишет «Российская газета».

Ранее российский невролог Андрей Крицкий рассказал, как не стать жертвой магнитной бури. По словам физика, в ключевую группу риска попадают люди, страдающие сердечно-сосудистыми нарушениями, хроническими заболеваниями легких, а также дефицитом витаминов В и С.