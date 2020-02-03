Временные опекуны появились у брошенных в «Шереметьево» детей

Москва, 3 февраля. Бабушка и дедушка детей, которых отец бросил в столичной воздушной гавани «Шереметьево», оформили временную опеку над мальчиками. Об этом рассказали журналистам в понедельник в администрации Комсомольска-на-Амуре.

«Им полагаются по закону выплаты», — обратил внимание собеседник, уточнив, что для оформления регулярной опеки суд должен, во-первых, лишить родителей прав на детей.

Власти Хабаровского края, по словам представителя администрации, выделят семье единовременную помощь, сообщает РИА Новости.

«Мы также рассматриваем вопрос единовременной выплаты», — уточнил представитель администрации.

Напомним, родных братьев пяти и восьми лет нашли в «Шереметьево» 26 января, мальчиков оставил прилетевший с ними из Хабаровска отец. В ранце у мальчиков были их документы, копия паспорта отца и записка, в которой он объяснял, что не может содержать детей из-за отсутствия денег, просил отправить их в приют и обещал когда-то их забрать.

Следственный комитет завел уголовное дело о халатности, а в отношении отца детей — по статье об истязании.