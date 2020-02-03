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Новости Сирии

Турция заявила о гибели четырех своих военных в Идлибе

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Турция заявила о гибели четырех своих военных в ИдлибеАнкара, 3 февраля. По меньшей мере четверо турецких военных погибли, девять получили ранения в результате обстрела их позиций в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Турции.

В Анкаре утверждают, что турецкие военнослужащие попали под обстрел в районе населенного пункта Серакиб на северо-западе Сирии.

«В результате интенсивной артиллерийской стрельбы погибли четыре наших солдата», — цитирует NTV заявление военного ведомства.

Отмечается, что состояние одного военного оценивается как критическое.

В Минобороны указали, что турецкие солдаты «уничтожили» обнаруженные в районе цели ответным огнем. 

Ранее сообщалось, что несколько десятков турецких танков и бронемашин после пересечения сирийской границы направились на юг Идлиба для помощи боевикам. Арабский телеканал Asharq Al-Awsat уточнял, что военная колонна состояла по меньшей мере из 40 единиц военной техники. 

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Источник: NTV
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