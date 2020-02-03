Турция заявила о гибели четырех своих военных в Идлибе

Анкара, 3 февраля. По меньшей мере четверо турецких военных погибли, девять получили ранения в результате обстрела их позиций в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Турции.

В Анкаре утверждают, что турецкие военнослужащие попали под обстрел в районе населенного пункта Серакиб на северо-западе Сирии.

«В результате интенсивной артиллерийской стрельбы погибли четыре наших солдата», — цитирует NTV заявление военного ведомства.

Отмечается, что состояние одного военного оценивается как критическое.

В Минобороны указали, что турецкие солдаты «уничтожили» обнаруженные в районе цели ответным огнем.

Ранее сообщалось, что несколько десятков турецких танков и бронемашин после пересечения сирийской границы направились на юг Идлиба для помощи боевикам. Арабский телеканал Asharq Al-Awsat уточнял, что военная колонна состояла по меньшей мере из 40 единиц военной техники.