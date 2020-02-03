Барановская озадачила фанатов просьбой «не выдавать ее замуж» за друга

Москва, 3 февраля. Известная российская радио- и телеведущая Юлия Барановская озадачила подписчиков просьбой «не выдавать ее замуж» за журналиста Александра Телесова.

На своей странице в Instagram Барановская опубликовала пост, которым поздравила друга с днем рождения.

«Только не жените нас больше, дайте просто дружить», — подписала она размещенную в Сети фотографию с Телесовым.

Поклонников телеведущей очень заинтересовала как сама фотография, так и посыл знаменитости.

«Как пара смотритесь очень даже ничего», — отметила nataliapechereeva.

«Рада буду, если вы поженитесь сами, добровольно, без наших советов: у вас такие добрые и счастливые глаза! И улыбки!!!» — написала sonyab0120.

Напомним, что телеведущая ранее состояла в гражданском браке. В 2003 году она познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным, которому родила троих детей. В сожительстве пара прожила девять лет до 2013 года.

С тех пор поклонники ведущей ждут, когда она начнет новые отношения. Однако времени на романы у бывшей возлюбленной Аршавина не так много, поскольку она усердно работает на телевидении и занимается воспитанием Яны, Артема и Арсения.

На днях телеведущая опубликовала в своем Instagram не совсем привычный снимок. Барановская показалась перед подписчиками в «домашнем» виде и без макияжа. Смелый поступок оценили многие поклонники Барановской.