Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS

Пекин, 3 февраля. Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число умерших в этой стране от коронавируса SARS в 2002–2003 годах.

Такие данные предоставил комитет по здравоохранению в Китае. Отмечается, что по состоянию на полночь 2 февраля от нового коронавируса на территории Китая скончался 361 человек. При этом за всю эпидемию SARS в Китае скончались 349 человек.

Также накануне умер заразившийся коронавирусом вне Китая. 44-летний житель Уханя скончался на Филиппинах.

2 февраля Россия полностью приостановила движение пассажирских поездов с Китайской Народной Республикой. Данные меры были приняты РЖД на фоне ситуации со вспышкой коронавируса.

Ранее для противодействия распространению заболевания правительство РФ приняло решение приостановить движение поездов с сообщением Россия — Китай за исключением составов, следующих из Москвы в Пекин.

Напомним, в конце 2019 года власти Китая сообщили о вспышке нового вида коронавируса в городе Ухань. Заболевание вскоре охватило другие регионы и соседние страны. В соответствии с последними данными, новым типом коронавируса 2019-nCoV заразились более 17 тысяч человек, скончались 361, вылечились 475.

Из-за вспышки заболевания Россия начала эвакуацию своих граждан из КНР при помощи пяти военных самолетов. На борту каждого из них будут присутствовать военные медики и эксперты в сфере вирусологии. Самолеты оснащены всеми необходимыми средствами диагностики и индивидуальной защиты.