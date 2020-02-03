Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

Санкт-Петербург, 3 февраля. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин назвал свою заработную плату в клубе.

По данным телеканала «Матч ТВ», сумма по соглашению на данном этапе составляет менее 20 тысяч рублей. Он пояснил, что не может назвать точную цифру из-за пункта в договоре.

Ранее сообщалось о том, что форвард сине-бело-голубых задумался о трансфере в один из европейских клубов. Спортсмен хочет разорвать контракт с «Зенитом» и уехать за границу. При этом агент игрока понимает, что найти клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ) ему будет не так просто из-за скандала, который возник после его отказа отправиться в аренду в «Сочи», сообщал «Газета.ru».

В конце предыдущего месяца Кокорин объявил, что не поедет с основой «Зенита» на тренировочный сбор в Испанию. По его словам, об этом ему сообщило руководство клуба. В «Зените» с официальным заявлением о дальнейшей судьбе футболиста так никто и не выступил, однако тренер сине-бело-голубых Сергей Семак и генеральный директор Александр Медведев выступают за сохранение Кокорина в основе «Зенита».

Кокорин присоединился к петербуржцам после освобождения из белгородской колонии в сентябре прошлого года. Вместе с другом — хавбеком Павлом Мамаевым — он был осужден за участие в двух драках в Москве в октябре 2018 года.