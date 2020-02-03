Посольство РФ сообщило, что более 130 россиян готовы покинуть провинцию Хубэй

Пекин, 3 февраля. Не менее 133 россиян выразили готовность вернуться из китайской провинции Хубэй в РФ из-за вспышки нового типа коронавируса. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров.

«Число граждан, выразивших готовность покинуть Хубэй, составляет 133 человека, они будут эвакуированы», — сказал он.

Он уточнил, что из них 85 россиян находятся в городе Ухань, который считается источником распространения вируса.

Также Егоров добавил, что все эвакуированные готовы пройти 14-дневный карантин, и заболевших среди россиян в Китае нет.

От ответа на вопрос, будут ли вместе с гражданами РФ эвакуироваться граждане стран СНГ, представитель посольства воздержался.

Ранее в Минобороны РФ объявили, что из-за инфекции Россия начинает вывозить своих граждан из Китая отечественными самолетами ВКС по приказу главы государства Владимира Путина.