Полиция вела слежку за лондонским террористом в момент преступления

Лондон, 3 февраля. Специальные службы вели наблюдение за террористом, который в воскресенье напал на людей на юге Лондона. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Отмечается, что специальная операция проводилась как раз в тот момент, когда злоумышленник решил напасть на прохожих. Как пишет ТАСС, правоохранительные органы шли за подозреваемым «и немедленно отреагировали, застрелив его».

Ранее сообщалось, что лондонский террорист накануне вышел из тюрьмы за аналогичное преступление. Злоумышленник атаковал людей ножом в центре столицы Соединенного Королевства. Он серьезно ранил мужчину. Сейчас врачи борются за его жизнь. Повреждения женщины оказались менее серьезными. Ее уже выписали из больницы.

Полицейские ликвидировали нападавшего. Усман Хан уже был судим за террористическую деятельность. Он был досрочно освобожден от отбывания наказания и накануне покинул тюрьму.

О подробностях инцидента в Лондоне рассказал очевидец. Он успел заметить, как мужчина с мачете убегал от правоохранителя. Затем раздалось несколько выстрелов. Молодой человек добавил, что не помнит точное количество выстрелов.

Ранее власти Великобритании объявили о росте уровня террористической угрозы. В министерстве безопасности Соединенного Королевства отметили, что опасаются активизации атак боевиков с воздуха. Глава ведомства Бен Уоллес отметил, что террористы осваивают все новые методы.