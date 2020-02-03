Новый британский посол отказалась сказать, где сейчас находятся Скрипали

Москва, 3 февраля. Местоположение бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не сообщается. Об этом заявила журналистам новый британский посол в российской столице Дебора Броннерт.

По словам британского дипломата, Скрипали живы и здоровы.

«Я не могу вам ответить, где они, поскольку мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц», — сказала Броннерт в беседе с «Коммерсантом», отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Она также отметила, что Лондон хочет, чтобы фигуранты «дела Скрипалей» предстали перед судом. По ее словам, до тех пор, пока этого не произойдет, расследование будет продолжаться. Посол также заверила, что улики по этому делу скрупулезно изучат.

Напомним, 4 марта 2018 года россияне Сергей и Юлия Скрипали были найдены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. По версии британских следователей, к отравлению Скрипалей веществом А234 под названием «Новичок» причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Как отмечал АиФ.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности российской стороны. Лондон по сей день не представил ни единой улики по этому делу.