Савченко заявила, что президент Украины «идет не тем путем»

Москва, 3 февраля. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не выполняет предвыборные обещания и «идет не тем путем». По ее словам, украинский глава идет не тем путем, который обещал народу.

В эфире телеканала ZIK она уточнила, что после победы Зеленского на выборах к власти на Украине пришло «болото». По мнению Савченко, в президентскую партию «Слуга народа» набрали людей, которые не умеют думать.

«Я понимаю, что он идет не совсем тем путем, который сначала обещал. Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает, и украинцы начинают не верить», — подчеркнула Савченко.

Ранее Савченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с эмоциональным посланием, в котором призвала главу украинского государства «не быть лохом». Она опубликовала свое обращение на собственной странице в соцсети. В нем она прокомментировала недавние инициативы президента, касающиеся земельной реформы и принятия закона о референдумах. Во-первых, она призвала провести перепись населения Украины до принятия закона о референдумах – чтобы заранее понять, сколько украинцев реально могут принять участие в голосовании. Во-вторых, Савченко предложила провести общенациональный референдум о разрешении множественного гражданства на Украине, и лишь потом проводить референдум о создании банка и рынка земли.

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной политики рекомендовал парламенту поддержать в первом чтении законопроект об открытии рынка сельхозземель. Документ предусматривает запрет для иностранцев покупать земли до 2024 года, но исключение сделано для компаний, которые уже арендуют земли и работают на Украине.