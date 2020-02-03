Закрытый концерт Бузовой в Ростове зрители назвали позором

Ростов-на-Дону, 3 января. В Ростове-на-Дону корпоратив, на котором выступала популярная певица Ольга Бузова, прошел с позором. Зрители закрытого концерта раскритиковали знаменитость за отвратительное поведение и плохое выступление, сообщает местное издание Donday.ru.

Мероприятие для своих сотрудников устроила местная сеть супермаркетов. Праздник состоялся 1 февраля, а приглашенной звездой стала Ольга Бузова. Ее выступление должно было стать кульминацией мероприятия, однако работники его не оценили.

По данным журналистов, организаторы корпоратива потребовали, чтобы все сотрудники были обеспечены цветами. Букеты они должны были обязательно вручить звезде. Кроме того, сама Бузова должна была явиться на свой концерт на дорогостоящем автомобиле Maybach.

Сами зрители отметили крайне плохое выступление звездной певицы. По их словам, пела она под фонограмму и не попадала в ритм собственной музыке. Вместе с тем, сама Ольга Бузова после концерта заявила, что выступлением она осталась довольна.

Напомним, ранее сингл «Мало половин», а также альбомы «Под звуки поцелуев» и «Принимай меня» российской исполнительницы Ольги Бузовой стали платиновыми. Музыкальные произведения певицы были проданы более 50 тысяч раз.

Кроме того, Бузова является рекордсменкой по количеству подписчиков в Instagram. На нее подписано 19,1 млн фолловеров. На втором месте расположился Хабиб Нурмагомедов, на чью страницу подписано 18,4 млн человек, пишет «Газета.ru».