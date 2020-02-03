«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул впервые за 50 лет

Майами, 3 февраля. Клуб «Канзас-Сити Чифс» одержал победу над «Сан-Франциско Форти Найнерс» в Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). Ключевой поединок сезона прошел на арене «Хард Рок Стэдиум» (Hard Rock Stadium) и завершился со счетом 31:20.

Стоит отметить, что клуб из Миссури завоевал второй Супербоул в истории, до этого на его счету была победа полвека назад — в 1970 году. «Сан-Франциско» побеждал пять раз, последний — более 25 лет назад. По этому показателю рекордсменами NFL являются «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», в активе которых по шесть побед.

Перед финальной четвертью «Канзас-Сити» «летел» со счетом 10:20, но смог вернуться в игру и победить. Самым ценным игроком матча (Most Valuable Player) был признан квотербек Патрик Махоумс.

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп поздравил «Канзас-Сити» с победой в Супербоуле, отметив, что команда совершила «фантастический камбэк».