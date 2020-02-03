Россияне одобрили поправки в Конституцию. События дня. ФАН-ТВ

Эвакуация россиян из Китая Россиян, которые находятся в Китае, начали эвакуировать самолетами Воздушно-космических сил страны. Такое поручение дал президент Владимир Путин. На каждом из пяти самолетов находятся военные медики и эксперты в сфере вирусологии. Воздушные судна оснащены всем необходимыми для диагностики и индивидуальной защиты. Также из-за опасного коронавируса с сегодняшнего дня Россия полностью приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем. В целом, в стране делается все, чтобы не допустить распространения инфекции. По последним данным, жертвами коронавируса в КНР стали более 360 человек, свыше 17 тысяч заражены.

Компенсация за сбитый «Боинг» Украину не устроила компенсация за сбитый «Боинг». По словам президента Владимира Зеленского, иранская сторона предложила выплатить семьям погибших по 80 тысяч долларов. Но Киев считает эту сумму недостаточной. Трагедия, которая унесла жизни 176 человек, произошла утром 8 января. Украинский самолет потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана. «Боинг» по случайности сбили иранские военные, которые приняли его за вражеский. В это время в Тегеране войска привели в состояние повышенной боевой готовности из-за провокаций США.

Подробности нападения в Лондоне Случай теракта в Лондоне обрастает новыми деталями. Как сообщают местные СМИ, накануне нападения злоумышленник вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за подобное преступление. 2 февраля в центре столицы Великобритании мужчина набросился на прохожих с ножом. На нем был муляж взрывного устройства. Злоумышленник ранил двух человек: один из них пошел на поправку, за вторым наблюдают медики. Напавшего ликвидировали на месте. Сейчас полиция выясняет мотивы его поступка. После этого случая премьер-министр Борис Джонсон обещал рассмотреть изменение мер по отношению к осужденным за терроризм.