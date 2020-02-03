МВД России отчиталось о состоянии преступности в 2019 году

Москва, 3 февраля. Министерство внутренних дел России подготовило отчет о состоянии преступности в 2019 году. Как уточнили в ведомстве, за год число нарушений Уголовного кодекса выросло на 1,6% и превысило два миллиона.

Отмечается, что небольшой прирост наблюдается по сравнению с 2018 годом, который был наименее криминальным за прошедшие пять лет. По данным газеты «Известия», кражи при этом признали самым распространенным преступлением, на втором месте — мошенничество.

Эксперты добавили, что сильный рост количества преступлений связан с киберпреступлениями, их количество увеличилось на 70%. Так, за 2019 год было совершено 294 409 подобных преступлений.

Ранее специалисты из антивирусной компании ESET рассказали, чем для пользователей могут быть опасны общественные точки Wi-Fi доступа. По заверениям экспертов, в таком случае хакеры могут перехватить информацию с устройств пользователей, в том числе банковские данные.

По информации компании, 74% пользователей подключаются к общественным сетям. Большая часть использует открытый Wi-Fi в кафе, отелях, ТРЦ или аэропортах. Обычно люди сидят в соцсетях, читают новости, проверяют почту, а каждый десятый, подключаясь к общественной сети, использует банковские приложения.

Таким образом злоумышленники могут завладеть платежной информацией гражданина. Кроме того, мошенники имеют возможность и вовсе создавать поддельные точки доступа Wi-Fi, чтобы ввести жертву в заблуждение.