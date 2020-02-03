Шнуров написал стихотворение про Охлобыстина и Прилепина после создания партии

Санкт-Петербург, 3 февраля. Фронтмен рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал новое стихотворение, которое посвятил новой партии писателя Захара Прилепина «За правду».

«Там компашка, то что надо, // (Креативный элемент). // Ладная, как тачка Лада, // За рулем писатель-мент. // Едут, песни распевая. // Господи благослови! // Эх, дорожка фронтовая, // Вдоль дороги соловьи», — написал музыкант в своем Instagram-аккаунте, высмеяв Охлобыстина и Прилепина (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ФАН).

В новом стихотворении лидер «Ленинграда» вспомнил, что Охлобыстин снимался в телевизионных шоу, в том числе комедийном сериале «Интерны», а затем стал священником. Кроме того, артист напомнил, что Прилепин имеет прошлое, связанное с работой в правоохранительных органах.

Артист указал на то, что в новой партии «что ни личность, то типаж». Такой состав, по его мнению, ранее мог встретиться только в произведениях Михаила Булгакова.

Кроме Прилепина в новую партию также вошли российский актер и режиссер Иван Охлобыстин, получивший российское гражданство актер Стивен Сигал, исполнительница Юлия Чичерина, музыкант Вадим Самойлов, сообщал «Ридус». Предполагается, что политическая организация будет отстаивать консервативные ценности.

Прилепин презентовал программу своего движения «За правду», в которой отметил необходимость существования «народной организации, способной обеспечить сохранение России — как политической, территориальной и культурной цельности», указывал «Царьград».