Российские автомобильные номера получат новые комбинации кодов регионов

Москва, 3 января. МВД России снимет ограничения на использование номеров с трехзначными кодами регионов на автомобильных номерах. Если ранее они могли начинаться только с цифр 1 и 7, теперь коды смогут содержать знаки с 1 до 9.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», МВД внесет изменения в ведомственный приказ «О государственных регистрационных знаках транспортных средств». Изменения призваны расширить номерные емкости для регионов.

Сообщается, что в Москве автовладельцы смогут получить номера с кодом 497 или 999, в Санкт-Петербурге — 278 или 878, в Татарстане — 616, Омской области — 555, в Свердловской области — 666 и так далее.

Новый приказ уже прокомментировала глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева. По ее мнению, изменения приведут к росту цен на номера как для рядовых граждан, так и для госзаказчиков.Связано это будет с технологией изготовления знаков. Дело в том, что цифры на алюминиевой пластине выдавливаются специальным станком и для того, чтобы «написать» цифру от 7 до 9, потребуются более толстые заготовки.

Напомним, с 1 января в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. Как сообщает «Газета.ru», теперь дилеры имеют право ставить машины на учет в ГИБДД от имени покупателей. Кроме того, теперь автолюбителям не удастся зарегистрировать автомобиль на лицо младше 16 лет.