Поезд из Пекина прибыл в Москву без пассажиров

Москва, 3 февраля. Следовавший из китайской столицы в Москву поезд пересек границу без пассажиров. Об этом сообщается в понедельник на официальном портале Забайкальского края.

По имеющимся данным, находящихся в приехавшем из Китая поезде железнодорожников осматривают врачи.

Ранее РЖД из-за ситуации с вспышкой коронавируса временно приостановили движение всех пассажирских поездов в сообщении с КНР.

Согласно последним сведениям, количество заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, на данный момент скончался 361 человек. Кроме того, 150 человек заболели за пределами Китая, один из них погиб. Как отмечал Infox.ru, от эпидемии умер 44-летний мужчина на Филиппинах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», на фоне вспышки коронавируса Кабмин Российской Федерации принял решение на неопределенное время приостановить безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем.