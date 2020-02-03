Милонов предложил приостановить доставку в Россию посылок из Китая из-за коронавируса

Москва, 3 января. Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с предложением приостановить поступление на территорию России посылок из популярных китайских интернет-магазинов. С такой инициативой он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и руководителю «Почты России» Николаю Подгузову. По мнению Милонова, посылки из КНР могут содержать смертельно опасный коронавирус.

По словам депутата, на сегодняшний день доподлинно неизвестно, как именно проходит заражение и какая методика лечения наиболее эффективна. При этом он отмечает что несмотря на уже введенные ограничения, между РФ и Китаем идет обмен почтовых посылок.

«Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете безо всяких мер предосторожности», – считает Милонов.

При этом депутат отмечает, что россияне в интернете также покупают экзотические продукты и приправы, что может стать «инкубатором для вируса». Кроме того, по мнению Милонова, посылки могут «заражать» смертельным вирусом другую корреспонденцию, сообщает РИА Новости.

В связи с этим он попросил руководителей Минпромторга и «Почты России» рассмотреть возможность экстренной приостановки поставок товаров в РФ до нормализации санитарной ситуации в мире. В противном случае почта может стать распространителем вируса, считает Милонов.

Напомним, ранее Виталий Милонов заявил, что иностранные СМИ распространяют фейки об опасном коронавирусе из Китая, чтобы вызвать у населения панику. По его словам, создание надежного Интернета бы позволило ограничить россиян от дезинформации.