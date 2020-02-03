Фондовые биржи Китая обвалились после вспышки коронавируса

Пекин, 3 февраля. Согласно данным торгов, китайские фондовые биржи в понедельник открылись с обвалом более чем на 8 процентов. Причиной тому стала вспышка нового коронавируса, который с начала года распространился в стране.

Последние торги на биржах КНР проводились до китайского нового года, который отмечается 23 января. За это время число зараженных в республике выросло в 30 раз, а количество скончавшихся в 20, сообщает РИА Новости.

На фоне информации о смертельной болезни, индекс биржи Shanghai Composite к утру упал на 8,07 процента, то есть до 2736,28 пункта. А индекс биржи Shenzhen Component опустился сразу на 8,54 процента, до 9769,91 пункта.

Вместе с тем, индекс Гонконгской фондовой биржи вырос на 0,44 процента.

Ранее египетские импортеры отложили подписание договоров с Китаем на импорт чеснока из-за вспышки коронавируса. При этом КНР является крупнейшим на планете производителем чеснока. На его долю приходится более 40% мирового производства.

Пекин в конце ушедшего года уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Медики и другие эксперты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. На сегодняшний день из-за вспышки нового заболевания скончались более 300 человек.