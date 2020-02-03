Саакашвили заявил, что жизнь на Украине хуже, чем во времена СССР

Киев, 3 февраля. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире местного телеканала заявил, что жизнь в современной Украине хуже, чем была во времена Советского Союза.

По словам политика, города Украины никогда не были «в такой плохой форме, с каждым годом все хуже и хуже». Он также заявил, что за все годы независимости, жители страны не видели успеха. При этом Саакашвили посетовал на то, что весь мир, в отличии от Украины, развивается, сообщает РИА Новости.

«Сейчас главное – хоть где-то добиться прорыва, чтобы люди поверили, что где-то что-то получается», – заявил экс-президент Грузии.

Михаил Саакашвили в 2013 году покинул Грузию из-за того, что против него возбудили ряд уголовных дел. В 2015 году он получил украинское гражданство и пост губернатора Одесской области. Впоследствии экс-президент Украины Петр Порошенко аннулировал паспорт Саакашвили, поскольку во время его оформления политик предоставил, по словам экс-президента, недостоверную информацию.

Гражданство Саакашвили восстановил в мае прошлого года действующий президент страны Владимир Зеленский.

Ранее Саакашвили заявил, что, если власть Украины сохранит текущую политику, страна распадется на пять государств, пишет «Газета.ru».