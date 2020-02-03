Депутаты Госдумы предложили закрепить штраф за нарушение тишины на федеральном уровне

Москва, 3 февраля. В России на федеральном уровне могут ввести штраф за нарушение тишины в многоквартирных домах с 23:00 до 07:00. С таким законопроектом выступила группа депутатов во главе с членом комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольгой Павловой.

В соответствии с законопроектом, поправки будут внесены в КоАП и Жилищный кодекс. Если собственник квартиры нарушит тишину в указанное время более двух раз в месяц, ему будет выписан административный штраф. Если же шум связан с работой какого-либо заведения, которое располагается в доме, то его работа может быть приостановлена на 90 дней.

Сумма штрафов для физических лиц составит от 5 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц от 60 до 150 тысяч рублей. При этом сообщается, что нарушением тишины не будет считаться обычная жизнедеятельность человека. Например, шум воды, крик ребенка, шаги, сообщает газета «Известия».

В настоящее время федерального закона, прописывающего соблюдение тишины, не существует. Данные меры принимаются на уровне региональных нормативных актов. Если поправки будут приняты на федеральном уровне, то жильцы смогут обращаться на прямую в УК, которые будут обязаны пообщаться с шумными соседями. Если же это не поможет, жильцы смогут направить в УК письменную жалобу, которую после рассмотрит местная жилинспекция и через суд взыщет с шумного соседа штраф.

По словам Павловой, законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.