Жириновский собирается предложить выплачивать пособие домохозяйкам

Москва, 3 января. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что в скором времени он внесет в Госдуму проект закона о выплатах для домохозяек, в семье которых более трех человек. Выплату предлагается сделать немногим выше минимального размера оплаты труда, то есть 12 тысяч рублей.

Данная инициатива должна быть представлена Жириновским фракции в Госдуме 3 февраля, а после законопроект внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента, сообщают «Известия».

«Сейчас широко обсуждаются возможные меры по повышению рождаемости. Одно из наших новых предложений — ввести специальное пособие для женщин, которые не работают, но ведут хозяйство своей семьи», – объяснил Жириновский.

По его мнению, домохозяйки выполняют тяжелый, изнуряющий труд. Нередко им также приходиться выполнять работу медсестры, если кто-то из родных заболел. Из-за всего этого женщины не могут единовременно заниматься хозяйством и работать, считает лидер ЛДПР.

По мнению Жириновского, если женщина не работает, потому что занята домашними делами, то она должна получать пособие. Его размер должен начинаться с МРОТ за семью из трех человек и увеличиваться за каждого дополнительного ребенка.

В других партиях к идее Жириновского отнеслись неоднозначно, поскольку данное пособие может оказаться достаточно затратным для бюджета.