Симптомы коронавируса найдены у 20 человек, прибывших во Францию из Китая

Париж, 3 февраля. Во Франции 20 пассажиров, прилетевших из Китая, оставлены под наблюдением военных врачей из-за симптомов заражения новым коронавирусом.

Ранее в аэропорту города Истр приземлились два самолета, прилетевших из охваченного эпидемией китайского города Ухань. Все прибывшие пассажиры были помещены в карантин на две недели.

Как сообщила министр здравоохранения Аньес Бузен, на борту второго самолета находились 265 пассажиров. При этом 124 человека решили вернуться к себе на родину, а во Франции на карантин остались 60 человек, прибывшие не из Европы, сообщает РИА Новости.

«Примерно 20 человек, у которых были обнаружены симптомы заболевания, остались в районе аэродрома под наблюдением военных врачей», – пояснила Бузен.

При этом министр здравоохранения отметила, что на сегодняшний день во Франции не выявлено новых случаев заражения коронавирусом кроме шести уже известных. На данный момент один из заболевших находится в реанимации.

Напомним, ранее в Таиланде врачи пришли к неожиданным результатам во время лечения 71-летней китаянки, поступившей в больницу с коронавирусом. Медики ввели заболевшей комбинацию из препарата против СПИДа и лекарства от гриппа, после чего тест на коронавирус дал отрицательный результат.