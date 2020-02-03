Более 90% россиян поддержали поправки в Конституцию РФ, предложенные Путиным

Москва, 3 февраля. Более 90% опрошенных россиян поддержали самые популярные поправки в Конституцию РФ, которые ранее были предложены президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующий опрос об отношении жителей России к поправкам в основной закон провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Респондентам задавался вопрос, как они относятся к тем или иным изменениям, и давалась возможность выбрать ответ – «скорее положительно», «скорее отрицательно», «скорее безразлично» и «затрудняюсь ответить».

Как сообщает РБК, активнее всего россияне поддержали инициативы, связанные с изменениями в социальной политике. Например, за закрепление в Конституции РФ обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат положительно высказался 91% граждан. Инициативу президента зафиксировать МРОТ поддержали 90% опрошенных.

87% поддержали увеличение ценза оседлости для кандидата в президенты с 10 до 25 лет. 68% высказались за запрет получения иностранного гражданства и вида на жительство губернаторами, членами правительства, госслужащими, судьями, депутатами Госдумы и другими чиновниками.

Право президента назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Совфедом поддержали 66% опрошенных, а поправку о возможном исключении из Конституции слова «подряд» применительно к срокам полномочия президента одобрило 66% граждан.

79% опрошенных ВЦИОМ граждан ответили, что изменения в Конституцию являются скорее важными, а 16% заявили, что скорее не важны.