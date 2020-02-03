Момент убийства хирурга в центре Киева попал на камеры видеонаблюдения

Киев, 3 февраля. В Сети появилось видео, на котором запечатлено убийство знаменитого пластического хирурга из Донецка Андрея Сотникова. В воскресенье вечером врача застрелил неизвестный в центре Киева.

Судя по опубликованным кадрам, злоумышленник гнался за Сотниковым. На видео отчетливо видно, как мужчина сначала бежит за хирургом, а после несколько раз стреляет в него. Далее он скрывается с места преступления.

В настоящее время в Киеве идет спецоперация по поиску и поимке убийцы, сообщает РЕН ТВ.

По данным «Газеты.ru», убийство произошло на улице Саксаганского. На данный момент следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство».