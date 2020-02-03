Врачи в Таиланде нашли комбинацию лекарств для борьбы с коронавирусом

Бангкок, 3 февраля. В Таиланде врачи пришли к неожиданным результатам во время лечения 71-летней китаянки, поступившей в больницу с пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом. Медики ввели заболевшей комбинацию из препарата против СПИДа и лекарства от гриппа, после чего тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Сообщается, что лекарство под названием «Осельтамивир», которое использовали медики, ранее применялось для лечения ближневосточного респираторного синдрома. В паре с препаратом от СПИДа «Лопинавир / Ритонавир» результаты лечения проявились уже через двое суток, сообщает РИА Новости.

В настоящее время министерство здравоохранения Таиланда ожидает результатов дополнительного исследования, которые могут подтвердить полученные данные.

Напомним, в конце 2019 года власти Китая сообщили о вспышке нового вида коронавируса в городе Ухань. Заболевание вскоре охватило другие регионы и соседние страны. В соответствии с последними данными, новым типом коронавируса 2019-nCoV заразились боле 17 тысяч человек, скончались 361, вылечились 475, сообщает «Газета.ru».

Из-за вспышки заболевания Россия начала эвакуацию своих граждан из КНР при помощи пяти военных самолетов. На борту каждого из них будут присутствовать военные медики и эксперты в сфере вирусологии. Самолеты оснащены всеми необходимыми средствами диагностики и индивидуальной защиты.